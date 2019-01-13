معلومات عن مخطط انقلابي في (جوبا) ورئاسة الجنوب تنفي

أفادت معلومات في جوبا عن تورط قيادات نافذة في الحكومة بدولة جنوب السودان في تخطيط لاجراء انقلاب على الرئيس سلفا كير ميادريت، فيما نفت رئاسة دولة جنوب السودان ما اشيع واصفة اياه بالفبركة الاعلامية، وقال المتحدث باسم رئاسة دولة جنوب السودان اتينج ويك اتينج في تصريح خاص لـ(الإنتباهة) ان الرئيس لم يستدع اى مسؤول حكومي، وان ما تداول مجرد فبركة اعلامية وغير صحيح، وادت المعلومات التى جرى تداولها بشكل واسع في العاصمة لحالة من التوتر في مجالس العاصمة، حيث ذكر فيها ان الرئيس قام باستدعاء كل من نائبه الاول تعبان دينق قاي ومدير جهاز الامن الوطني الجنرال اكور كور، مشيرة الى ان الاشخاص المتورطين في المخطط اجروا اجتماعات وتأكد لهم مغادرة مناصبهم الحكومية في الحكومة الانتقالية القادمة التى من المقرر اعلانها في شهر مايو القادم، وسعت (الإنتباهة) للحصول على معلومات لكن لم تستجب المصادر..
صحيفة الانتباهه.