اتفاق في الجنوب على إعادة جمـيع الأوقاف إلى المـجلس الإسـلامي

اوصى المجلس الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس الإسلامي بدولة جنوب السودان، بتكملة اجراءات استرداد العقارات ودعم لجنة الإخلاء حتى يتم استرداد جميع عقارات المسلمين لزيادة الاوقاف والعمل على تطويرها، بجانب التأكيد على استعداد الأمانة العامة لتسليم جميع ممتلكات أمانة المجلس الاسلامي بولاية وسط الاستوائية بعد ازالة كافة الاشكاليات المتعلقة بها، والبدء في تسليم 18 دكاناً من الاوقاف فوراً، لتعزيز الثقة بين المركز والولايات وتطوير التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة وأمانات الولايات، كما اتفق المجلس الذي انعقد برئاسة الأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان الشيخ عبد الله برج مع أمانة حكومة جوبيك، على وضع نسبة 30% كنسبة محددة تخصص للأمانة العامة من ايرادات الولايات، والإسراع في تصنيف ومراجعة الأوقاف ومعالجة الاشكاليات، والعمل على تطويرها عبر التمويل العقاري البنكي، بالاضافة الى وضع خطة استراتيجية قومية لتطوير الاوقاف الاسلامية عبر التمويل العقاري والخيرين في دولة جنوب السودان.
صحيفة الانتباهه.