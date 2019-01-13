الفاتح عز الدين: لا اعتراض على الاحتجاجات المطلبية

أكد عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، د.الفاتح عز الدين، عدم وجود أي اعتراض على الاحتجاجات المطلبية، وقال: “أي تظاهرات مطلبية ينبغي الاستجابة لها”.
ورفض عز الدين في تصريح لـ”الأحداث نيوز”، تسييس الاحتجاجات، بحد تعبيره، وأضاف أن المطالب السياسية مكانها صناديق الاقتراع، وشدد على أن التسييس مرفوض والحل في الذهاب إلى الانتخابات.
وكان الفاتح قد قال في لقاء أمانات دارفور بالحزب: “أدونا أسبوع والراجل تاني يمرق وأي زول شايل سلاح حنقطع راسو”، واستدرك: (الكلام دا للشيوعيين والبعثيين والمارقين وليس للسودانيين)، وأثار حديثه ردود فعل واسعة.
صحيفة السوداني.