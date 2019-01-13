في اجتماع مواجهة ساخن الجهاز الفني بالمريخ يمنح المجلس 48 ساعة لحل أزمة الرواتب

أمهل الجهاز الفني بالمريخ مجلس الإدارة 48 ساعة لحسم أزمة المستحقات المالية المتأخرة التي لم يتم الإيفاء بها طيلة الأشهر الماضية.
وعقدت اللجنة الإدارية المكلفة من قبل المجلس بقيادة مساعدي الرئيس علي أسد والكندو اجتماعاً مع الطاقم الفني لأجل الاستماع إلى مشكلات الأخير، والشروع الفوري في حلها.
وعلمت (السوداني) أن المدير الفني للمريخ التونسي يامن الزولفاني قدم بعض التوضيحات خلال الجلسة وطلب من مجلس الإدارة الشروع الفوري في حل المشكلات المالية التي يعاني منها طاقمه الفني.
ولم يتسلم العاملون بالجهاز الفني بالمريخ رواتبهم لما يقارب الأربعة أشهر، كما أن هناك مطالبات بحوافز بعض المباريات التي تجاوز عددها الـ(10).
وأبلغت مصادر مقربة من الطاقم الفني قرار الأخير المتعلق بمنح المجلس مهلة لا تتجاوز الـ48 ساعة لأجل حل أزمة الرواتب بشكل قاطع.
وبحسب المصادر، فإن التونسي الزولفاني دافع عن العمل الذي يقوم به الطاقم الفني على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق وفقدانه عددا من الأعمدة والأسماء الأساسية. وطالب التونسي المجلس القيام بالأدوار المنوطة به والإيفاء بالتزامات الطاقم الفني حتى يتسنى للأخير الاستمرار في مشواره دون أي قلق أو هواجس.
يشار إلى أن الجلسة التي انعقدت نهار الأمس في حضور مدير الكرة أكرم خيري تم من خلالها الشروع الفوري في الترتيب لموقعة الفريق أمام مولودية الجزائر، حيث قدم المدير الفني تقريراً وافياً عن الاحتياجات التي من المفترض أن يتم الوفاء بها إلى جانب الترتيبات الخاصة بالمباراة.
وأبدى مجلس الإدارة التزاماً صريحاً بالعمل على توفير الأجواء المطلوبة وذلك حتى يتسنى للفريق الاستمرار في مشوار النتائج الإيجابية خاصة على صعيد البطولة العربية باعتبار أن الأخيرة هدف مشروع بالنسبة للأحمر خلال الموسم الجاري ولا بد من تهيئة جميع الظروف حتى يتمكن الفريق من عبور موقعة المولودية والظهور في الأدوار النهائية للمنافسة.
صحيفة السوداني.