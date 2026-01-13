وزير الشباب والرياضة يصدر قراراً بتشكيل لجنة تسيير للاتحاد السوداني للتربية البدنية والرياضة

أصدر وزير الشباب والرياضة بروفيسور أحمد ادم أحمد ، قرارا وزاريا بالرقم (4) لسنة 2026م، والقاضي بتشكيل لجنة تسيير للاتحاد السوداني للتربية البدنية والرياضة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016م ولائحة الهيئات الشبابية والرياضية تعديل 2017م .

​وقضى القرار بتكليف الدكتور ميرغني حسن عثمان علي برئاسة اللجنة، والدكتور سمير علي إبراهيم محمد خليل نائباً للرئيس، وسمّى القرار الدكتور الفرزدق محمد بابكر رضوان أميناً عاماً، والدكتور الفاتح سليمان محمد سعيد نائباً للأمين العام.

​كما شمل التكليف الأستاذ كمبال حسن عباس كمبال، أميناً للمال، والأستاذة منى وحيد الدين العبيد خلف الله ، نائباً لأمين المال، والأستاذة خديجة محمد علي آدم، أميناً لشؤون العضوية والولايات، والأستاذ مهند محمد السراج النور أحمد أميناً للإعلام .

​وضمت اللجنة في عضويتها كلا من الأستاذ عبد الحافظ عبد الرحمن الصديق عمر، الأستاذة إجلال التوم آدم محمد، الأستاذة إقبال الخضر أحمد عبد الماجد، الأستاذة منيرة آدم حسن آدم، الأستاذة هاجر عمر إبراهيم عمر، والأستاذ محمد عبد الحميد حماد عثمان.