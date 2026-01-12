كيف نجا حسام حسن من الإقالة في ليلة الإطاحة بكوت ديفوار؟

ضمن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن قيادة “الفراعنة” في كأس العالم التي ستقام صيف هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أمس السبت، إن هناك بندا في عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة المصري ينص بأنه سيتم فسخ العقد حال عدم قدرته على التأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.

وأضاف المصدر أن حسام حسن تجاوز هذا البند وبات أمر رحيله وعدم تواجده في مونديال 2026 بيد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري فقط، وذلك بعد تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب بعد أن أطاح بمنتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، بالفوز عليه بنتيجة 3-2.

وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في مباراة الدور نصف النهائي التي ستقام الأربعاء المقبل، في تكرار للمباراة النهائية بين المنتخبين في النسخة قبل الماضية 2021 في الكاميرون التي انتهت بفوز “أسود التيرانغا” بركلات الترجيح.

ويطمح منتخب مصر إلى التتويج بلقبه الإفريقي الثامن في تاريخه، والأول منذ نسخة 2010 التي أقيمت في أنغولا، ليواصل تعزيز مركزه كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة.

المصدر: “د ب أ”