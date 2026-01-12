مبابي.. ترك العلاج وسافر إلى جدة ليلمس الكرة 8 مرات فقط

ربما لم يكن قرار الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد صائباً باستدعاء المهاجم الفرنسي المصاب كيليان مبابي إلى جدة لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد، إذ لم يخلق أي تهديد حقيقي على مرمى الغريم التقليدي واكتفى بلمس الكرة 8 مرات فقط.

وأعلن ألونسو عقب تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميس أن مبابي سينضم إلى بعثة الفريق المتواجدة في جدة وذلك لخوض نهائي كأس السوبر الإسبانية، بعدما استبعده من القائمة التي توجهت إلى السعودية بسبب إصابة ستغيبه 3 أسابيع.

ودفع ألونسو بكيليان عقب دقيقتين من هدف برشلونة الثالث، إذ شارك اللاعب في 20 دقيقة في الوقتين الأصلي والإضافي، واكتفى بلمس الكرة 8 مرات فقط وفقدها مرة واحدة وأخطأ بمثلها.

ويتصدر كيليان مبابي هدافي ريال مدريد خلال الموسم الحالي، إذ سجل 29 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة لعبها بمختلف البطولات.

العربية نت