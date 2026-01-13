تاريخ مواجهات مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا

تعود المواجهة بين منتخبي مصر والسنغال إلى الواجهة من جديد، مع اقتراب لقائهما المرتقب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في صراع يحمل أبعاداً تاريخية وأرقاماً متقاربة، ممزوجة بذكريات مؤلمة في الذاكرة القريبة للكرة المصرية منذ خسارة نهائي نسخة 2021.

مشوار منتخب مصر إلى نصف النهائي

أكمل منتخب مصر عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2025، بعد فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2، في مباراة حافلة بالإثارة والندية. وواصل «الفراعنة» مشوارهم القاري بنجاح، ليؤكدوا حضورهم الدائم بين كبار القارة السمراء.

ضرب منتخب مصر موعداً نارياً مع نظيره منتخب السنغال في نصف نهائي البطولة**، في لقاء يقام يوم غد الأربعاء، ليجدد الصراع القاري بين المنتخبين في محطة حاسمة على طريق الوصول إلى النهائي.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال بالأرقام

شهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين إقامة 15 مباراة في مختلف البطولات القارية والعالمية، عكست تقارباً كبيراً في المستوى والنتائج.

حقق منتخب مصر الفوز في 7 مباريات، مقابل 6 انتصارات لمنتخب السنغال، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو مصر 9 أهداف في شباك السنغال، مقابل 7 أهداف للمنتخب السنغالي.

سجل مواجهات مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا

تعود أول مواجهة قارية بين المنتخبين إلى نسخة 1986 بدور المجموعات، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد. وفي أمم أفريقيا 2000 رد منتخب مصر الاعتبار بالفوز بنفس النتيجة.

وفي نسخة 2002، ابتسمت النتيجة مجدداً للسنغال، قبل أن يحقق الفراعنة فوزاً مهماً بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2006، في طريقهم للتتويج باللقب.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.. ذكرى لا تُنسى

بعد سنوات من الغياب، اصطدم المنتخبان في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم السنغال اللقب بركلات الترجيح، في مواجهة لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة المصرية، وتمنح لقاء 2025 طابعاً ثأرياً خاصاً.

