الهلال يوجه رسالة إلى الوليد بن طلال.. ورجل الأعمال يرد

وجه نادي الهلال متصدر دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين، رسالة شكر إلى رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، بعد تكفله برسوم صفقتين للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولبى الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي لنادي الهلال، لطلب جماهير نادي الهلال وتكفل بقيمة صفقتي الثنائي بابلو ماري وسلطان مندش، وذلك بعد إتمام إجراءات توقيعهما وانضمامهما لصفوف “الزعيم”.

وقال نادي الهلال عبر موقعه الرسمي: “قدم مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد شكره وتقديره إلى الأمير الوليد بن طلال على دعمه اللامحدود، وتكفله بقيمة صفقتي بابلو ماري وسلطان مندش”.

وأضاف: “يثمن المجلس بادرة سموه غير المستغربة في التكفل بالصفقتين، التي تأتي تجسيدا لحرصه المتواصل على الإسهام في توفير كل ما من شأنه استمرار زعامة الهلال وتميزه على الأصعدة كافة، وذلك امتدادا لدعم سموه ووقفاته التاريخية مع الهلال منذ عقود”.

ورد رجل الأعمال السعودي على رسالة نادي الهلال، إذ قال عبر حسابه في منصة “X”: “الهلال يبشر”.

روسيا اليوم