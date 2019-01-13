“الكارب” تطالب برفع قيمة اشتراكات التأمين الصحي واستبقاء الاختصاصيين بالولايات

في أعقاب تصاعد الضغط على الخدمات بالخرطوم
طالبت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية الفريق د. “سعاد الكارب” بضرورة رفع سقف قيمة اشتراكات التأمين الصحي لتغطية الخدمات المقدمة وتجويدها، بالإضافة إلى إسهام الصندوق القومي للتأمين الصحي في استبقاء الأطباء والاختصاصيين بالولايات بعد تصاعد الشكوى من الضغط على الخدمات بالخرطوم، وأكدت العمل على تغطية الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي، بجانب دعم عمليات المستوى الثالث من الصندوق وديوان الزكاة خاصة عمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب ونقل الكلى، واقترحت خلال الاجتماع المشترك مع وزارة الضمان الاجتماعي خطة للعام الحالي بإقامة نوافذ لتقديم الخدمة بالمستشفيات الكبيرة التي تجري تلك العمليات لضمان وصولها للمحتاجين.
من جهتها، أمنت “وداد يعقوب” وزيرة الضمان الاجتماعي على ضرورة دراسة ربط الدعم المباشر للفقراء بالتأمين الصحي، مؤكدة أن الفئة المستهدفة بالتأمين الصحي هي ذات الفئة المستهدفة بالدعم المباشر، مشيرة لأهمية العمل على توطين العلاج بالداخل عبر تدريب الكوادر الصحية من فنين وممرضين، مضيفة أن الإشكالية ليست في الأجهزة بل في من يشغل هذه الأجهزة، فيما أكد د. “طلال الفاضل” المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، أن الصندوق يعمل بتنسيق كامل مع الصحة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وحزمة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى ضرورة إصدار قرار اتحادي بربط الخدمات غير الحيوية ببطاقة التأمين الصحي لزيادة التغطية، وقال إن هناك زيادة في قيمة الاشتراك لكنها لم تذهب في اتجاه التطوير الرأسي بل في تغطية التكلفة العالية للخدمة والدواء.
وأوضح “طلال” أن الإشكالية الكبرى في الدواء عدم كتابته بالاسم العلمي مما يشكل عبئاً إضافياً على الصندوق في استرداد قيمة الدواء.
صحيفة المجهر السياسي