تفكيك (4) شبكات تهريب حبوب مخدرة

فككت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (4) شبكات إجرامية تعمل على تهريب الحبوب المخدرة ما بين ولايات شمال دارفور ونهر النيل والبحر الأحمر والنيل الأبيض وضبطت (4107) حبات مخدرة.
وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة إن الضبطيات تأتي ضمن خطط الإدارة المستمرة في الإيقاع بالشبكات الإجرامية وتجفيف منابع جريمة المخدرات، مشيراً لتوفر معلومات بولاية شمال دارفور تفيد عن شبكة تهرب حبوب الترامادول، فتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط متهم وبحوزته عدد(1476) حبة ترامادول بمحلية الطينة وبولاية النيل الأبيض ونصب كمين محكم بناءً على معلومات موثوقة أسفر عن الإيقاع بمتهم وبحوزته عدد (1890) حبة ترامادول مخبأة داخل جيوب سرية بملابسه التي كان يرتديها وبنهر النيل تم ضبط متهم وبحوزته (226) حبة ترامادول وعدد 379 طلقاً نارياً وذلك بمنطقة العوتيب وبولاية البحر الأحمر توفرت معلومات لإدارته عن متهم يخزن الحبوب المخدرة بمنزله تمت مداهمة المنزل وضبطت بحوزته عدد (452) حبة كبتاجون تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ بقسم شرطة ديم سلمان.
صحيفة الانتباهه.