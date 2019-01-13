تحرير رهينة أجنبية مختطفة داخل شقة في العاصمة

تمكنت الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من تحرير فتاة فى الحادية والعشرين من العمر اجنبية الجنسية من قبضة متهم قام باختطافها بالخرطوم واحتجازها داخل شقة باحد احياء قلب الخرطوم، ومن ثم قام بالاتصال بافراد اسرتها المقيمين بدولة سويسرا وطالبهم بدفع فدية نظير اطلاق سراح ابنتهم .
و نقلت مصادر لـ(الإنتباهة) ان المتهم تمكن من استدراج الفتاة واحتجازها داخل شقة بالخرطوم وظل يتصل باسرتها ويطالبهم بدفع فدية نظير اطلاق سراحها ويهددهم فى حال لم يلتزموا بدفع الفدية المطلوبة واثر ذلك لجأ افراد اسرتها الى الحكومة السويسرية حيث وردت معلومات عبر الانتربول تفيد ان فتاة مختطفة وفور المعلومات شكلت الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية فريقاً للتحقيق وجمع المعلومات وتمكنت عناصر الفريق من جمع المعلومات والتأكد من المواقع وتم تحديد (ساعة الصفر) ومداهمة الشقة حيث تم القبض على متهم داخل الشقة وتم تحرير الفتاة وتدوين بلاغات فى مواجهة المتهمين. وتشير المعلومات الى ان الشرطة وفرت الحماية اللازمة للفتاة وسيتم تسليمها لعائلتها فور وصولهم .
الجدير بالذكر ان ذات قوات المباحث تمكنت من تحرير (17) رهينة اثيوبية واريترية كانوا فى قبضة عصابة تخصصت فى عمليات اتجار بالبشر بحى مرابيع الشريف التابع لمحلية شرق النيل وكانت معلومات قد توافرت لدى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر تفيد بان أجانب تم احتجازهم داخل مخزن بمنطقة خلوية وفور المعلومات تم تشكيل قوة ومداهمة المنطقة وتمت مداهمة المخزن وتحرير الرهائن وأوقفت الشرطة المتهمين واتخذت الإجراءات القانونية فى مواجهتهم .
صحيفة الانتباهه.