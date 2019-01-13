رفض إعادة قضية الاستيلاء على 5 ملايين درهم مخصصة للدواء للنيابة

حددت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام موعداً للنظر في ملف محاكمة مدير شركتين يواجه تهماً بالتلاعب في النقد الاجنبي واستيلائه على مايفوق الـ(5) ملايين درهم المخصصة لإستيراد أدوية من الخارج للنيابة المختصة ،وذلك بعد إعادته من محكمة الاستئناف .
وكانت محكمة الإستئناف الخرطوم ، قد رفضت طلب الطعن المقدم من ممثل دفاع المتهم المحامى عبدالباسط سبدرات باعادة ملف القضية للنيابة ، وعلمت (الإنتباهة) من مصادرها المقربة بتأييد محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برفض طلب الدفاع بإعادة الملف للنيابة والتي افادت محكمة الموضوع وقتها بانه ليس لها الحق باعادة البلاغ بعد إحالته إليها؛ فيما أمرت محكمة الاستئناف باعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع برئاسة القاضى المشرف فهمي عبدالله مالك ؛ لمواصلة إجراءات الدعوى.
الجدير بالذكر أن ممثل دفاع المتهم المحامى سبدرات تقدم بطعن لمحكمة الإستئناف لإعادة ملف قضية موكله للنيابة المختصة ، وذلك بعد أن تقدمت في أولى جلسات المحاكمة المحامية المعروفة ناهد تاج السر نيابة عن سبدرات ، للمحكمة بطلب إعادة ملف القضية للنيابة وفقاً لنص المادة (56) من قانون الاجراءات الجنائية، وعزت ان موكلهم المتهم أبلغ بتوجيه التهمة له هاتفياً ،واضافت بان موكلهم تفاجأ بإحالة الملف بعد ذلك للمحكمة ولم يمنح فرصة لاستئناف قرار النيابة .
في المقابل رفض قاضي المحكمة وقتها الطلب واضاف بانه كان على الدفاع تقديم طلبهم سابقا في مرحلة التحري ، واشار الى ان المحكمة ليس لها الحق بإعادة البلاغ للنيابة .
يذكر ان المتحري افاد ان المتهم يمتلك ويدير شركتين احداهما للاستيراد والتصدير واخرى للانشطة المتعددة وقد تحصلتا على تحاويل مالية بالنقد الاجنبي من حساب الصادر المخصصة للادوية البشرية وذلك بالسعر الرسمي باجمالي (5,733,560) درهما اماراتيا من بنك الشمال الاسلامي فرعي جامعة افريقيا والصناعات بحري.
صحيفة الانتباهه.