السودان: المؤتمر الوطني يفتح بلاغاً في مواجهة برطم وقناة الجزيرة

قرر حزب المؤتمر الوطني – الحاكم في السودان – يوم (الأحد) بلاغاً بالرقم ٧٣ للعام ٢٠١٩م ضد النائب البرلماني أبوالقاسم برطم، وذلك في محكمة جرائم المعلوماتية ببحرى وشمل البلاغ – أيضاً- مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم كطرف ثانٍ.
وأشار البلاغ بحسب تعميم صحفي صادر من الوطني، إلى أن النائب برطم وجه اتهامات خطيرة للحزب بهدف إشانة السمعة والتشهير، وذلك من خلال تصريحه لقناة تلفزيونية خارج قبة البرلمان، ويمثل هيئة الاتهام عن المؤتمر الوطني المحامي إبراهيم حسن طه وآخرين، وذكر البيان أنه ستتم ملاحقة النائب في الجرائم الموجهة ضد الدولة وسيتم تقديم طلب لرئيس البرلمان لرفع الحصانة عن النائب.
الخرطوم: باج نيوز