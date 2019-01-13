“أنونيموس” تتبنى تعطيل موقع وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا”

أعلنت مجموعة “أنونيموس Anonymous”، بصفحتها الرئيسة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مسؤوليتها عن توقف موقع وكالة الأنباء الرسمية السودانية “سونا”، تضامناً مع الاحتجاجات المنادية برحيل نظام الرئيس عمر البشير.
ويعجز رواد الموقع، لا سيما الصحفيين في دخوله صفحة “سونا” على شبكة الانترنت منذ يومين، حيث يجابهوا برسالة تؤكد أن الموقع لا يمكن الوصول إليه.
وقالت المجموعة التي تعرف نفسخا بأنها “هكر أخلاقي” معارض للانتهاكات التي تقترفها الحكومات والجماعات والأشخاص حول العالم، إنها قامت بتعطيل موقع بنك أم درمان الوطني في هجمتها الأخيرة كذلك.
وتعتبر موجة الاحتجاجات الحالية في السودان الأطول من نوعها، ورغم سقوط 24 قتيلاً إلا أن الاستجابة ما تزال حاضرة من الشباب لدعوات تجمع المهنيين السودانيين بالتظاهر في العاصمة والولايات.
ولم تدفع الجهتان بمسببات لاحتجاب خدمتيهما في الانترنت، على الرغم من أن صفحة “سونا” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نشطة” وبثت بالأمس مؤتمراً مهمة للنيابة العامة حول نتائج التحقيق في الاحتجاجات الأخيرة.
الخرطوم: باج نيوز