الرئيس يتفقد قوات الدعم السريع بقاعدة (قري) العسكرية

أشاد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ببطولات وانتصارات قوات الدعم السريع ومواقفها الوطنية الملموسة، حاثاً ضباط وضباط صف وجنود الدعم السريع على المزيد من العطاء تجويداً للأداء.
وتفقد الرئيس صباح أمس (الأحد) حسب صحيفة المجهر قوات الدعم السريع بقاعدة قري العسكرية شمال الخرطوم، بحضور وزير الدفاع الفريق أول ركن “عوض محمد أحمد بن عوف” والفريق أول ركن د. كمال عبد المعروف الماحي” رئيس الأركان المشتركة وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وعدد من أعيان ومواطني المنطقة.
ورحب قائد الدعم السريع الفريق “محمد حمدان دقلو” بالسيد الرئيس والضيوف وترحم على أرواح الشهداء.
وتفقد رئيس الجمهورية بعض مرافق ومنشآت قاعدة قري العسكرية، كما استعرض القوات بالمرور على الطوابير العسكرية، ثم ختم السيد الرئيس زيارته التي استغرقت حوالي ساعتين.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ادريس
2019/01/14 at 11:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
اطلقهم فى العطاله الحايمين فى الشوارع ديل خلى ينجضوهم
ahmed
2019/01/14 at 11:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
يفقد شنو ؟ فقد مافقد مابحلو احسن يشوف ليه طريقة يخارج نفسو لانو رااجيه عود من وراء هذا الخنزير القرف؟ دمو تقيل ومنبوذ ؟ ماهايسلموه المحكمة الجنائية الشعب ياخذ من هذا الخنزير؟ قبه الله وجهه واذله؟؟؟