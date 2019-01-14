مصادر برلمانية: لا اتجاه لرفع الحصانة عن الفاتح عز الدين

نفت مصادر برلمانية أمس الأحد ، رفع الحصانة الدستورية من العضو بالمجلس الوطني الفاتح عز الدين ، وعزت ذلك إلى عدم مسوغات قانونية طالبت رفع الحصانة منه في المجلس الوطني .
وهدد الفاتح عز الدين ، أمين أمانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني ، المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ، وقال في لقاء أمانات دارفور بالحزب لنصرة الرئيس البشير ، الذي نظمه القطاع التنظيمي بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات الاسبوع الماضي (أدونا إسبوع والراجل تاني يمرق وأي زول شايل سلاح حنقطع راسو) ، واستدرك: (الكلام ده للشيوعيين والبعثيين والمارقين وليس السودانيين) .
ولقيت التصريحات بحسب صحيفة التيار انتقادات واسعة حتى من قيادات المؤتمر الوطني ، التي قالت أنها شخصية ولا تمثل الحزب .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
أبو مجاهد
2019/01/14 at 11:07 ص (UTC 2) رابط التعليق
لكن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنه الحصانة من فوق سبع سموات، وسينتقم منه لأجل هذا الشعب المسكين الذي يلا يملك إلا يدا مرفوعة للسماء ودمعة تشتكي لرب عليم قادر محيط بكل شيء.
ادريس
2019/01/14 at 11:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
زول عبر عن رأيه وين المشكلة. ..ما كل المتظاهرين بيهددوا شمال يمين فى الكيزان بالقتل…بس بقت على عمك ده…
ahmed
2019/01/14 at 12:03 م (UTC 2) رابط التعليق
انت كلب وسخ جبان وكان علي الثورار حرق بيتك كما حرق بيوت اشباه الموتمر الوثني؟ ومازال الفرصة متاحا ؟ والله الا تدفن راسك في الارض او تنتحر ياخنزير؟ لاتفتكر نسوك ؟ شد حيلك لايام الجاية؟ وانت من قام بتوجيه قوات الشرطة بقتل الشباب؟ اصبر شوية لينا حساب معاك؟؟؟؟؟؟