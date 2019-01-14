القضارف: قرار بإغلاق المقاهي بسوق المدينة وإجراءات أمنية مكثفة

أصدرت سلطات بلدية القضارف ، قراراً بإغلاق المقاهي بمدينة القضارف أمس الأحد ، حيث شهدت القضارف انتشاراً كثيفاً للأجهزة الأمنية والشرطية بمنطقة سنتر المدينة والسوق والمواقع الإستراتيجية ، في وقت أغلقت فيه المحال التجارية بسوق القضارف ، أبوابها بصورة مفاجئة منتصف النهار وقال شهود عيان بالقضارف ، إن المحلات أغلقت أبوابها حوالي الساعة (12) ظهراً تحوطاً من اندلاع احتجاجات ، فيما أصدرت سلطات بلدية القضارف امرأً محلياً بإغلاق المقاهي وتم منع التجمعات .
وأوضح الشهود أن إغلاقاً تاماً للسوق والمحال التجارية تم بالمدينة لحظة خروج طلاب المدارس الثانوية وسط انتشار كثيف للأجهزة الشرطية والأمنية وسادت حالة من الربكة بالسوق ، وسط توقعات باندلاع مظاهرات ، وكانت مدينة القضارف بحسب صحيفة التيار قد شهدت يوم 20 ديسمبر الماضي ، احتجاجات عنيفة خلقت 9 قتلى وعدداً من الإصابات بحسب إحصائيات حكومية وفي وقت لاحق شهدت المدينة الثلاثاء الماضي ، احتجاجات سلمية ، فرقتها السلطات قبيل الوصول إلى مقر المجلس التشريعي بالقضارف .
الخرطوم (كوش نيوز)