رسمياً .. الصحة تعترف بفصل أطباء بمستشفى الأسنان

دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم (12) طبيباً فصلتهم من مستشفى الأسنان التعليمي ، التظلم لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية .
ونفى مدير عام الوزارة د. بابكر محمد على في تعميم صحفي ، فصل الأطباء بسبب إضرابهم عن العمل ، وقال إن الأطباء لم يجتازوا فترة الاختبار المحددة بثلاثة أشهر ، وأضاف أن الأطباء المفصولين لم يستوفوا الشروط لذلك تم فصلهم لإفساح المجال لأطباء آخرين في قائمة الانتظار .
وكانت لجنة الأطباء المركزية ، عزت قرار الفصل بسبب مشاركة الأطباء في الإضراب الذي دعت له مؤخراً بحسب صحيفة التيار ، وأشارت اللجنة إلى تضامن عدد من أطباء الأسنان مع زملائهم المفصولين وقاموا بتقديم أستقالاتهم .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ahmed
2019/01/14 at 4:14 م (UTC 2) رابط التعليق
قرار الفصل سليم وصحيح.
ففي الحالتين سواء أن كان الفصل بسبب عدم نجاحهم أو لإضرابهم عن العمل فالتصرف الصحيحح هو فصلهم.
فإن كانوا لم ينجحوا فالفصل هو حماية للمرضى منهم.
أما إن كان السبب إضرابهم عن العمل فالفصل أوجب لأن علاج المرضى هو واجبهم الأول وتخلوا عنه فالطبيب جهاده في عمله ولا ذنب للمريض المسكين.
ويمكن للطبيب بعد إنتهاء دوامه أن يتظاهر أو يفعل ما يريد لكن إن تخلى عن واجبه المقدس يفصل بلا تردد.