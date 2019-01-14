محمدعطا: وسائل التواصل لاتقيد حركتي بأمريكا

أكد السفير محمد عطا المولى عباس سفير السودان بواشنطن أن التحركات الصبيانية ومحاولات الاحتكاك به من البعض بالعاصمة الأمريكية واشنطن لن تحد أو تقلل من حركته، بل ستكون دافعاً له لبذل مزيد من الجهود لدعم حكومة السودان والرئيس البشير.
وقال عطا في تصريحات صحفية لوكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم إنه سيستمر في التواصل مع المجتمع الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين حتى تتحقق رسالته الكبرى بالتطبيع الكامل للعلاقات مع أمريكا ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأضاف سفير السودان بواشنطن في معرض رده على ما تم تداوله من فيديوهات بوسائط التواصل الاجتماعي أنه لن ينزوي وسيتواصل مع الجالية السودانية هناك ولن يغيب عن أفراح وأتراح أبناء السودان بالولايات المتحدة.
سونا
1 التعليقات
حقاااني
2019/01/14 at 4:43 م (UTC 2) رابط التعليق
ي ناس السفير يمثل السودان وبتنوعه وكل من لديه معاملة سيلجا اليه جبرا او اختيارا ولم يرفض خدمة احد لاختلافه معه ي اهل بلادي تكاتفوا ولا تختلفوا ولا تنقلوا خلافاتكم للخارج ليشمت فيكم العدو ويبعد عنكم الصديق