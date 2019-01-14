بالصورة .. أحمد السعدني يهنئ درة بعيد ميلادها الـ39

هنأ الفنان أحمد السعدنى، الفنانة التونسية درة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور «إنستجرام»، ناشرًا صورة لها برفقتها من إحدى المناسبات الفنية.
وتحتفل اليوم الفنانة التونسية بعيد ميلادها الـ39، حيث إنها من مواليد 13 يناير 1980، كما حرص عدد من الفنانين على تهنئتها عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانب آخر تصور درة مشاهدها في مسلسل «حرملك» بجانب كل من الفنانين جمال سليمان وباسل خياط وعدد آخر من النجوم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وكان آخر ظهور للفنانة التونسية من خلال مسلسلها الأخير «الشارع اللى ورانا»، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان، الذي عرض في شهر رمضان الماضى، والذي جسدت فيه دور زوجته، وعرض حصريًا على قناة “DMC”.
بوابة فيتو