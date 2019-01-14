ضبط رخص صيد مزورة بيعت لأمراء خليجيين

ضبطت السلطات رخص صيد مزورة بيعت لـ(3) أمراء خليجيين عبر أجنبي يحمل الجنسية السودانية. ودونت نيابة أمن الدولة بلاغاً ضد المتهم الذي قام بتزوير رخص الصيد بدقة عالية جداً، وقالت مصادر حسب صحيفة الانتباهة إن المتهم قام بتزوير مستندات عبارة عن فورمات بيانات بجانب مستندات عليها أسماء ضباط شرطة حماية الحياة البرية وتزوير توقيعاتهم بدقة منقطعة النظير.
وأوضحت أن المتهم بتزوير الأختام الخاصة بتلك الإدارة الشرطية وكل إجراءات منح رخصة الصيد ومن ثم قام المتهم بالاستيلاء على أموال طائلة بالعملات الحرة نظير بيع تلك الرخص المزورة لـ(3) من أمراء دولة خليجية قدموا إلى البلاد في رحلة صيد وسياحة.
وقالت المصادر إن الشرطة المختصة كشفت الرخص المزورة وقامت بملاحقة المتهم الأجنبي وألقت القبض عليه ليدون اعترافاً بتزوير الرخص، وأظهرت التحقيقات لاحقاً أن المتهم مكث بالبلاد نحو ثلاثة أعوام وبتفتيش متعلقاته عثرت الشرطة على عدد من الهويات والأوراق الثبوتية المتعددة التي حصل عليها المتهم من بينها هوية إماراتية وهويات أخرى، وسجل المتهم اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة وتم تدوين بلاغ في مواجهته بنيابة أمن الدولة.
الخرطوم (كوش نيوز)