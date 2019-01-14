رامز جلال يقع في حب جميلة عوض بـ «سبع البرومبة»

أوشكت أسرة فيلم «سبع البرومبة» للنجم رامز جلال على الانتهاء من تصوير العمل، حيث يتبقى لهم 4 أيام تصوير ويدخل العمل مرحلة المونتاج، لطرحه في سباق عيد الفطر السينمائي.
ويجسد رامز في أحداث العمل دور شاب مستهتر ينتحل شخصية ضابط شرطة ليصل إلى حبيبته ويجعلها تقع في غرامه، وعندما يطلب الزواج من والدها يرفض بشدة بسبب استهتاره، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.
فيلم «سبع البرمبة» من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
وكانت آخر الأعمال السينمائية التي قدمها النجم رامز جلال فيلم «رغدة متوحشة»، وحقق من خلاله إيرادات 20 مليونا، و500 ألف جنيه، وشارك في بطولته ريهام حجاج، أحمد فتحي، انتصار، بيومي فؤاد.
بوابة فيتو