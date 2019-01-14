الفاتح عز الدين: دعوات إسقاط النظام قفزة في الظلام

قال رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، د. الفاتح عز الدين، إن اللغة الحادة التي تحدث بها مؤخراً لم يكن يقصد بها الشعب السوداني، وأكد الفاتح موضوعية المطالب التي خرج من أجلها المحتجون، وشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة لتلك المطالب وعلى وجه السرعة، وأوضح أن حديثه بقطع رؤوس المندسين كان يعني به من يحملون السلاح ويقتلون بها أشخاص من داخل الاحتجاجات، واتهم فضائيات خارجية قال إن لديها أجندة عملت على اجتزاز حديثه، وأشار إلى ارتفاع سقف الاحتجاجات التي وصلت حد المطالبة بإسقاط النظام، ووصف تلك الدعوات بأنها لا تعدو كونها قفزة في الظلام، وقال عز الدين حسب صحيفة آخر لحظة إن الشعب السوداني كان سنداً عظيماً لمسيرة الحكومة والإنقاذ، رغم المنعطفات التي مرت بها البلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ود راس الفيل
2019/01/14 at 12:49 م (UTC 2) رابط التعليق
استغلالكم لطيبة الشعب السواني وتدينه الفطري وافقاركم لادولة وتجويع الناس لن يستمر يا تجار الدين