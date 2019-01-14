والي جنوب دارفور للبشير: “تقعد بس”
أكد والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي، يوم الإثنين، أن شعب جنوب دارفور متوحد ومتماسك خلف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وقال مخاطباً الرئيس “كتر خيرك على الزيارة ونقول ليك تقعد بس”، منوهاً إلى أن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار.
وأعلن الفكي خلال لقاء جماهيري بمدينة نيالا بحضور البشير عن دعمهم للرئيس لما ظل يقدمه لأهل دارفور، وأثنى على موافقته على مبادرة المجتمع بالولاية ودعوته لزيارة الولاية.
وفي السياق، قال وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرور، إن دارفور لن تعود للحرب مرة أخرى بعد الاستقرار الذي تشهده البلاد، وأشار إلى أن حال عدم تجاوز الأحزاب للصراعات من أجل الوطن فلتذهب غير مأسوف عليها.
وتعهد أرور بالعمل على تجاوز البلاد لمشكلاتها، ودعا الشباب لتجاوز المشكلات الحالية بالوحدة والتماسك من أجل الوطن.
وسلمت فعاليات ولاية جنوب دارفور وأحزابها وثيقة عهد وميثاق للرئيس، أكدت من خلالها أنها صمام أمان البلاد، وقطعت بأنها ستظل ناصرة للوطن والدين والقيادة، وأعلنت ترشيح البشير للانتخابات المقبلة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية واستكمال النهضة.
بدوره، أكد ممثل الإدارة الأهلية بالولاية المقدوم صلاح الفاضل، استمرار دعم الإدارة الأهلية بالولاية للرئيس، واصفاً الزيارة بالميمونة.
وأوضح أنها جاءت في وقت تمر به البلاد بمنعطف خطير تحتاج فيه البلاد لتماسك الجبهة الداخلية.
شبكة الشروق
2 التعليقات
عبد الكريم
2019/01/14 at 3:21 م (UTC 2) رابط التعليق
مساكين أهم شئ إن شاء الله دقوا له ورقص زي العروس في الدارة شايل شيل تقيل لمن ينفزر
الطيور علي اشكالها تقع حرامي وحرامية والشعب الضحايا ناس دارفور الحضروا مساكين
ادريس
2019/01/14 at 3:48 م (UTC 2) رابط التعليق
يقعد بس؟…ده يقعد ويرقص والماعاجبوا اللى يمد راسو عشان نقطعوا ليه…