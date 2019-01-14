ليبيا تقاطع القمة العربية في لبنان

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، الإثنين، إن وفد ليبيا لن يشارك في القمة العربية الاقتصادية في بيروت. واستنكر المجلس الأعلى للدولة إهانة حركة “أمل” علم الدولة الليبية ونزعه من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أعلن رفضه مشاركة ليبيا في القمة على خليفة أزمة مقتل الزعيم الشيعي موسي الصدر.
وقال المجلس الأعلى، في بيان، إن هذه الأفعال لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق مذكراً بقيام ثورة شعبية ضحى من أجلها الآلاف، مطالباً وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر عناصر تابعة لحركة أمل، وقد قامت بنزع علم ليبيا من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت.
وطالب بيان المجلس الأعلى للدولة جامعة الدولة العربية بموقف واضح من هذه الواقعة واستبعاد لبنان من أي حدث عربي إلى حين تحمل السلطات اللبنانية مسؤوليتها والالتزام بالأعراف الدبلوماسية.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الليبية أحمد الأربد، أعلن في وقت سابق عدم مشاركة ليبيا على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية، منوهاً إلى أنه سيكون مقعد دولة ليبيا شاغراً.
شبكة الشروق.