“أنونيموس” تتبنى تهكير موقع وكالة السودان للأنباء تضامناً مع الاحتجاجات

أعلنت مجموعة “أنونيموس” بصفحتها الرئيسة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مسؤوليتها عن توقف موقع “وكالة السودان الأنباء” تضامناً مع الاحتجاجات التي إندلعت في عدد من مدن البلاد..
ويعجز رواد الموقع، لا سيما الصحفيين في دخول صفحة “سونا” على شبكة الانترنت منذ يومين، حيث يجابهوا برسالة تؤكد أن الموقع لا يمكن الوصول إليه.
وأوضحت المجموعة التي تقول إنها “هكرز أخلاقي” معارض للانتهاكات التي تقترفها الحكومات والجماعات والأشخاص ضد العالم، إنها قامت بتعطيل موقع بنك أم درمان الوطني في هجمتها الأخيرة كذلك.
ولم تدفع الجهتان بمسببات لاحتجاب خدمتيهما في الانترنت، على الرغم من أن صفحة “سونا” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نشطة” وبثت أمس الأول مؤتمراً للنيابة العامة حول نتائج التحقيق في الاحتجاجات الأخيرة.
صحيفة الصيحة.