شكاوى من مضاربات في الأسمنت ببحري

أكد تاجرالأسمنت ببحري محمد إبراهيم وجود مضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار مما انعكس على ركود السوق وأن سعرلطن أسمنت صخر السودان (5,900) جنيه. ولفت لسيادة ظاهرة بيع الأسمنت بالكاش والشيك من الموردين، شاكياً من ارتفاع رسوم الترحيل لـ(500) جنيه للطن من المصنع إلى الخرطوم أما المنفستو فـ(50) جنيهاً مما انعكس على اسعار الاسمنت عند وصوله إلى الأسواق، مبيناً أن سعر الكسر الحالي صار لتوفير الكاش على عكس ما كان سائداً في الأوقات السابقة حيث كان الكسر للحاجة موضحاً أن سعر الأسمنت قبل سنتين كان بـ (1,300) جنيه للطن وحالياً الطن قفز لـ(6,100) جنيه. وأوضح أن ظاهرة الكسر أدخلت التجارفي خسارة تقدر بـ(150) ألف جنيه عن الطن.
صحيفة السوداني.