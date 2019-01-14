محافظ المركزي: كل حصائل الصادر مخصصة للسلع ذات الأولوية

أكد محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير استمرار البنك في توفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء ، مشيراً إلى أن البنك وضع ضوابط محددة للاستيراد.
وقال في اجتماع مع وزيرة الدولة بالصحة، ورئيس غرفة مستوردي الأدوية وأعضاء الغرفة بحضور مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية والنقد الأجنبي ببنك السودان المركزي بمقر البنك، قال إن كل حصائل الصادر طرف المصارف مخصصة لاستيراد السلع ذات الأولوية كـ (الوقود، والقمح ، والأدوية).
وأكدت وزيرة الدولة بالصحة على إنشاء محفظة لاستيراد الدواء مع ضرورة اختيار بنك واحد لسهولة إدارتها، بالإضافة لتحديد الحاجة الفعلية من النقد الأجنبي لاستيراد الدواء، وتوجيه الاستيراد للأدوية المنقذة للحياة والأصناف غير المصنعة محلياًً لعام 2019م.
وأشار رئيس غرفة مستوردي الأدوية لحاجتهم لمبلغ 200 – 250 مليون دولار لاستيراد الدواء خلال العام، مؤكداً ضرورة أهمية إنشاء محفظة لاستيراد الدواء لضمان استمرارية توفره.
ووعد المحافظ بدعوة مديري عموم المصارف الأحد القادم لمناقشة إنشاء المحفظة أو تخصيص نسبة الــ 10% من حصائل الصادر لاستيراد الدواء.
صحيفة السوداني.