نيابة أمن الدولة تدون بلاغاًت ضد شبكة زورت خطاب لرئيس الجمهورية

ضبطت السلطات الأمنية شبكة تنشط في عمليات تزوير المستندات الرسمية، بعد أن زورت خطاباً باسم رئيس الجمهورية للحصول على سيارات معفاة من الجمارك.
وقالت مصادر لـ(السوداني) إن السلطات رصدت معلومات عن نشاط الشبكة، يفيد بأنها تنشط في تزوير المستندات الرسمية، وأضافت المصادر أن السلطات ضبطت أفرادها وعثرت بحوزتهم على خطاب مزور باسم رئيس الجمهورية يخاطب فيه الجهاز القومي للاستثمار لاسترداد سيارات معفاة من الجمارك، وأوضحت المصادر أن الشبكة واجهت بلاغات جنائية بنيابة أمن الدولة تمهيداًً لمحاكمتهم.
صحيفة المجهر السياسي.