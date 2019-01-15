هذه الدولة تمتلك ثلاث عواصم وليس واحدة .. تعرّفوا عليها

عادة ما تكون لكل دولة عاصمة واحدة تحكم منها باقي مناطق الدولة، لكن القاعدة لا تسري على جنوب أفريقيا التي لا تمتلك عاصمة واحدة فقط، بل ثلاث عواصم، وهي بريتوريا، بلومفونتين، وكيب تاون.
وتاريخياً أنهت المفاوضات بين الإمبراطورية البريطانية وجمهوريات البوير حرب جنوب أفريقيا الثانية وخلقت اتحاد جنوب أفريقيا المكون من ثلاث عواصم.
ويجتمع البرلمان في كيب تاون، العاصمة السابقة لمقاطعة الكاب البريطانية، وتجتمع الحكومة في بريتوريا، عاصمة جمهورية جنوب أفريقيا (الترانسفال)، بينما مقر القضاء هو في بلومفونتين، عاصمة الدولة الحرة البرتقالية.
في وقت انتقال جنوب أفريقيا في عام 1994 إلى ديمقراطية “غير عرقية”، كانت هناك مقترحات لتوحيد جميع وظائف الحكومة في بريتوريا، أو بناء عاصمة جديدة تماماً، تتبع نموذج واشنطن العاصمة أو كانبيرا أو برازيليا، بحيث ستكون خالية من أي بقايا أو رموز لنظام الفصل العنصري المكروه.
لكن، بحسب تقرير من مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فإن مخطط توحيد العاصمة لم ينجح، إذ كانت هناك مصالح راسخة قوية لصالح الوضع الراهن، وشعور عام بأن التكاليف ستكون هائلة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تلبية احتياجات أكثر إلحاحاً، مثل الإسكان والمياه والصحة والتعليم.
العربي الجديد