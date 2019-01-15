بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الثلاثاء .. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.52 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
15/01/2019
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
الدولار
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4391
0.4380
الجنيه الاسترليني
61.5968
61.4435
الفرنك السويسري
48.6511
48.5301
الدولار الكندي
35.9789
35.8894
كرونة السويدية
5.3402
5.3269
الكرونة النرويجية
5.5917
5.5778
الكرون الدنماركي
7.3407
7.3225
الدينار الكويتي
156.5677
156.1783
الريال السعودي
12.7276
12.6960
الدرهم الاماراتي
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4725
3.4515
اليورو
54.7941
54.6578
XAR
1981.2838
1976.2178
الخرطوم (كوش نيوز)