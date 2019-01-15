بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الثلاثاء .. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.52 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني

العملة شراء بيع متوسط العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4369 0.4391 0.4380 الجنيه الاسترليني 61.2903 61.5968 61.4435 الفرنك السويسري 48.4091 48.6511 48.5301 الدولار الكندي 35.7999 35.9789 35.8894 كرونة السويدية 5.3136 5.3402 5.3269 الكرونة النرويجية 5.5639 5.5917 5.5778 الكرون الدنماركي 7.3042 7.3407 7.3225 الدينار الكويتي 155.7888 156.5677 156.1783 الريال السعودي 12.6643 12.7276 12.6960 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 54.5215 54.7941 54.6578 XAR 1971.1518 1981.2838 1976.2178

الخرطوم (كوش نيوز)