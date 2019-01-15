استقالات شبابية بحزب المؤتمر الشعبي على خلفية الاحتجاجات

تقدم (٣٩) كادراً شبابياً بحزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، باستقالاتهم من الحزب، انتقاداً لمواقفه إزاء ما يجري في البلاد من أحداث.وحسب بيان ممهور بتوقيع كوادر الشباب من المؤتمر الشعبي فإن موقفهم يجيء “انحيازاً للاحتجاجات الشعبية”.وانتقد البيان إصرار قيادة الشعبي على الحوار والمشاركة مع النظام، رغم عدم التزام الأخير بإنفاذ كامل مخرجات الحوار الوطني، ودون تقديم أيّة مبادرات جادة في اتجاه حل الأزمة وتلبية متطلبات الشعب.
صحيفة المواطن
2 التعليقات
عدنان طاهر
2019/01/15 at 4:27 م (UTC 2) رابط التعليق
الاحساس يالذنب ،
ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي .
عدنان طاهر
2019/01/15 at 4:28 م (UTC 2) رابط التعليق
الاحساس بالذنب ،
ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي .