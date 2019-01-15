كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > استقالات شبابية بحزب المؤتمر الشعبي على خلفية الاحتجاجات
الأقسام :

الأخبار

2019/01/15

2019/01/15


استقالات شبابية بحزب المؤتمر الشعبي على خلفية الاحتجاجات



شارك الموضوع :

تقدم (٣٩) كادراً شبابياً بحزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة، باستقالاتهم من الحزب، انتقاداً لمواقفه إزاء ما يجري في البلاد من أحداث.وحسب بيان ممهور بتوقيع كوادر الشباب من المؤتمر الشعبي فإن موقفهم يجيء “انحيازاً للاحتجاجات الشعبية”.وانتقد البيان إصرار قيادة الشعبي على الحوار والمشاركة مع النظام، رغم عدم التزام الأخير بإنفاذ كامل مخرجات الحوار الوطني، ودون تقديم أيّة مبادرات جادة في اتجاه حل الأزمة وتلبية متطلبات الشعب.

صحيفة المواطن

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  2

2 التعليقات

      1. 1
        عدنان طاهر

        2019/01/15 at 4:27 م (UTC 2) رابط التعليق

        الاحساس يالذنب ،
        ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي .

        الرد
      2. 2
        عدنان طاهر

        2019/01/15 at 4:28 م (UTC 2) رابط التعليق

        الاحساس بالذنب ،
        ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.