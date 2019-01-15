هاني سلامة إجازة من «قمر هادى» بسبب «حملة فرعون»

توقفت أسرة مسلسل “قمر هادى” عن استكمال تصوير باقى مشاهد العمل، لحين انتهاء المخرج رؤوف عبد العزيز من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم “حملة فرعون”.
ويتبقى لرؤوف مجموعة مشاهد قليلة من الفيلم، ثم يبدأ عمليات مونتاجه بعد أن ينتهى من تصوير مشاهد مسلسل “قمر هادى” الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
و”حملة فرعون” بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، في أول تعاون له مع المنتج محمد السبكي.
ويُجسِّد بطل الفيلم عمرو سعد دور “يحيى فرعون” أحد الأبطال الشعبيين، ويظهر بشكل مختلف عما ظهر به من قبل، وهو الأمر الذي أجبره على الظهور الفترات الأخيرة بلوكات مختلفة من تسريحة شعر وأشياء أخرى.
بوابة فيتو