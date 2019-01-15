تاجيل النطق فى الحكم في محاكمة جزار بقتل شاب في لعبة ضمنة

ارجات محكمة جنايات الحاج يوسف جلسة النطق فى الحكم فى قضية اتهام جزار بقتل شاب داخل احدى اندية المشاهدة اثر نقاشات دارت بينهما بسبب لعبة القوي وحدد قاضى المحكمة د. عمر محمد احمد التوم جلسة من اواخر الشهر الحالى للنطق فى الحكم فى القضية التى تشير تفاصيلها ان نقاشات دارت بين المتهم والضحية بسبب نقاشات حول الضمنه وذلك بعد ان قال الضحيه للمتهم “م بتعرف تلعب” حيث احتدم النقاس وتحول لاشتباك استل المتهم على اثرها سكينه وسدد طعنة للمحنى عليه اودة بحياته وبتلقى الشرطة البلاغ باشرت الشرطة تحقيقاتها وتم اخذ الاجراءات اللازمة واخذ الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وقادة التحقيقات للقبض على المتهم ودون في مواجهته بلاغا تحت طائلة المادة (130)من القانون الجنائى المتعلقة بالقتل العمد
صحيفة المجهر السياسي