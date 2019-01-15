الجلد “60”جلدة فى مواجهة طالب سرق سماعة اذاعة من مدرسة

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتنفيذ عقوبة الجلد “60”جلدة فى مواجهة طالب ادين بسرقة سماعة اذاعة من داخل احدى المدارس بمنطقة “الشقلة “بالحاج يوسف ، واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهم داخل السجن ،وتشير وقائع البلاغ ان الشاكية وهى معلمة بالمدرسة تقدمت بتدوين بلاغ بمحضر الشرطة ان مجهولا تمكن من كسر القفل الخاصه بالمدرسة التي تعمل فيه واستولي علي سماعة الاذاعه الخاصة بالمدرسة حيث باشرت المباحث تحرياتها والقت القبض على المتهم ومن خلال التحقيقات وعقب الفراغ امرت النيابه بتقديم المتهم للمحكمة تحت المادة (174)من القانون الجنائى المتعلقة بالسرقة
صحيفة المجهر السياسي