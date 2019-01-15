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2019/01/15

2019/01/15


والي النيل الابيض يدعو المواطنين الى حمل العصى والتصدي للمحتجين



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طالب والي النيل الأبيض المواطنين بحمل العصا والتصدي للمتظاهرين الذين يحتجون على الأوضاع منذ أواخر ديسمبر .

حيث اتهم والي النيل الأبيض ، أبو القاسم الأمين ، بركة أئمة المساجد بالضلوع في الأحداث ومساندة وافدين من خارج الولاية في تنفيذ أعمال التخريب من حرق ونهب وسرقة مؤسسات حكومية وخاصة .

وقال بركة في لقاء الأحزاب السياسية بالولاية بأمانة الحكومة ، أنهم ضبطوا أئمة حرضوا عبر منابر المساجد ، وافدين من خارج مدينة ربك ومساندتهم لإحراق مؤسسات حكومية وتعليمية وأملاك خاصة ، وطالب الوالي، المواطن بحماية ممتلكاتهم وقال (يجب على كل المواطنين حمل العصا والتصدي للمتظاهرين)

صحيفة السوداني

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