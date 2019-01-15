والي النيل الابيض يدعو المواطنين الى حمل العصى والتصدي للمحتجين

طالب والي النيل الأبيض المواطنين بحمل العصا والتصدي للمتظاهرين الذين يحتجون على الأوضاع منذ أواخر ديسمبر .
حيث اتهم والي النيل الأبيض ، أبو القاسم الأمين ، بركة أئمة المساجد بالضلوع في الأحداث ومساندة وافدين من خارج الولاية في تنفيذ أعمال التخريب من حرق ونهب وسرقة مؤسسات حكومية وخاصة .
وقال بركة في لقاء الأحزاب السياسية بالولاية بأمانة الحكومة ، أنهم ضبطوا أئمة حرضوا عبر منابر المساجد ، وافدين من خارج مدينة ربك ومساندتهم لإحراق مؤسسات حكومية وتعليمية وأملاك خاصة ، وطالب الوالي، المواطن بحماية ممتلكاتهم وقال (يجب على كل المواطنين حمل العصا والتصدي للمتظاهرين)
صحيفة السوداني
4 التعليقات
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
abomohammed
2019/01/15 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
عصى اوتوماتيك ولا عادية؟؟؟؟
ابو أحمد
2019/01/15 at 12:47 م (UTC 2) رابط التعليق
بالغت لكن بوليغ
ا
2019/01/15 at 12:52 م (UTC 2) رابط التعليق
عصي يكسروها في رساك يا حيوان يا بليد لعنة الله عليك وعلى من ولاك يا رمة
شكري
2019/01/15 at 1:40 م (UTC 2) رابط التعليق
حرية وسلام وعدالة والثورة خيار الشعب