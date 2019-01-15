تطبيق قرار تقييد تعبئة (البنزين) ليوم واحد في الأسبوع

نفذت المؤسسة السودانية للنفط قرار تقييد تعبئة وقود البنزين للسيارات الملاكي، من خلال حصر تعبئة السيارة مرة واحدة في الأسبوع، على أن تتم التعبئة بواسطة بطاقة مخصصة لذلك، صادرة من المؤسسة السودانية للنفط .
وتحصلت مصادر موثوقة أمس، على بطاقة أحد المواطنين حدد له يوم الأحد من كل أسبوع لتعبئة تنك الوقود بالأسعار العادية البالغة (27) جنيهاً للجالون ابتداءً من الأسبوع الجاري، وأكد صاحب العربة الذي فضل حجب هويته، أن الإجراء خصماً من نشاطه العملي لجهة أن التنك يمكن أن يخلص قبل انتهاء الأسبوع ما يعني توقفه عن العمل .
وأردف: “بعد أخذ حصتي يوم الأحد، ماذا افعل بعدها في حال إنتهاء الوقود؟ ” ليس أمامي غير أن أوقف العربة أو أذهب وأشتري من أي جهة، في أشارة الى السوق الموازي” مؤكداً أن القرار سينعكس سلباً على كل المركبات العامة التي تستخدم البنزين (ترحال ،تاكسي، والأمجاد) .
وقال صاحب العربة إن الإجراء غير منطقي وفيه عدم عدالة، لافتاً وبحسب صحيفة الأخبار الى ضرورة أن تكون هنالك أسعار تجارية مع الأسعار المحددة بالبطاقة، لأن في حال انتهاء الوقود يلجأ صاحب العربة للسعر التجاري بدلاً من السوق الأسود كما في الكهرباء (200) كليو واط، مدعوم وما زاد يباع بالسعر التجاري.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الشوالي
2019/01/15 at 2:35 م (UTC 2) رابط التعليق
الحيكومة تشوف شغلها وتوفر السلعة!! شنو بطاقات وشنو مرة في الاسبوع وشنو تجاري
قاعدين تعملو شنو إذا الشغلة غلبتكم؟؟؟