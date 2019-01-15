ظاهرة جديدة لبعض الفتيات السودانيات تغزو قروبات “فيسبوك” المختلطة

ظاهرة لعدد من الفتيات داخل اكبر قروبات فيسبوك السودانية المختلطة “آفرو سودانيز” ظاهرة نشر بوست: (لو السفر حسب الجمال والشكل انا أسافر وين؟ ) ترفق معه الفتاة صورتها الشخصية. الأمر الذي استنكره رواد المواقع.
وبحسب متابعات محررة كوش نيوز، انتقد عدد من أعضاء القروب وقالوا : أنهم وجدوا أنفسهم مقحمين في قروبات مع أشخاص جهلاء يستعرضون صورهم الشخصية بطريقة مثيرة وغير مسؤولة.
وكانت تعليقات البعض..( إن هؤلاء الفتيات غير منضبطات يجب حذفهم من تلك القروبات أو توجيههم التوجيه السليم)، وآخرين طلبوا منهن : ” الخروج برا الشارع وقول تسقط بس”.
الخرطوم (كوش نيوز)