سلفاكير يزور مصر الأربعاء

أعلن سفير جنوب السودان بالقاهرة جوزيف مومو، الثلاثاء عن زيارة للرئيس سيلفاكير للعاصمة المصرية، الأربعاء، تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال السفير مومو في تصريحات خاصة لـ”المصري اليوم”، إن وفداً وزارياً رفيع المستوى من دولة جنوب السودان، وصل القاهرة لترتيب زيارة الرئيس سيلفاكير.
وكان سلفاكير قد زار القاهرة في يناير من العام 2017 استغرفت ثلاثة أيام، رافقه حينها وفد رسمي رفيع المستوى، ضم نيال دينق نيال مستشار الرئيس والفريد لادو وين لام أورال وزير الإسكان ووزير التعليم العالي. وبحث سلفا مع السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
شبكة الشروق.