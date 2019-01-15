ترتيبات لتزويد السلاح الطبي بمعدات أمريكية

صل الي الولايات المتحدة الأمريكية قائد السلاح الطبي الفريق د. خاطر محمد في زيارة عمل لكبرى شركات المعدات الطبية وبعض المستشفيات العسكرية والمدنية بغرض العمل على تطوير المعدات والخدمات بمستشفيات السلاح الطبي في السودان.
وإستقبل سفير السودان بواشنطن السفير محمدعطا المولى عباس وأعضاء البعثة الفريق خاطر.
وأكد عطا أن الزيارة تأتي في إطار المزيد من تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين.
وكان محمد عطا قال في تصريحات سابقة يوم الاثنين بحسب وكالة السودان للانباء ، إن التحركات الصبيانية ومحاولات الاحتكاك به من البعض بالعاصمة الأميركية واشنطن لن تحد أو تقلل من حركته، بل ستكون دافعاً له.
وأكد عطا ، أنه سيبذل مزيداً من الجهود لدعم حكومة السودان والرئيس عمر البشير.
وقال إنه سيستمر في التواصل مع المجتمع الأميركي والمسؤولين الأميركيين حتى تتحقق رسالته الكبرى بالتطبيع الكامل للعلاقات مع أميركا ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأضاف في معرض رده على ما تم تداوله من فيديوهات بوسائط التواصل الاجتماعي، أنه لن ينزوي وسيتواصل مع الجالية السودانية هناك ولن يغيب عن أفراح وأتراح أبناء السودان بالولايات المتحدة.
شبكة الشروق