مصر: تفعيل الربط الكهربائي مع السودان في فبراير

كشف وزير الكهرباء المصري د. محمد شاكر، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ تفعيل خط الربط الكهربائي مع السودان في فبراير المقبل، وأكد أن الاحتياطي الآمن للكهرباء في مصر وصل لـ25 بالمئة، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في قطاع الطاقة والكهرباء بمشروعات جديدة.
وقال شاكر في تصريحات صحفية خلال “قمة طاقة المستقبل” في أبوظبي، إن النقل 500 فولت تمت زيادته إلى ستة آلاف كيلو متر في الشبكة مقابل 2300 كيلو سابقاً.
ونبه إلى أن مصر تتعامل مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات بما يضمن تحقيق الأمان والجودة.
وأشار إلى أن المشاورات مستمرة والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج جارٍ لتحقيق الربط الكهربائي، ومشاركات أخرى مع قبرص واليونان.
وقال إن الطاقة المتجددة ستسهم بنسبة 20 بالمئة من الطاقة المستخدمة في مصر بحلول 2020، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الوزير المصري أن مشروعات مصر من الطاقة الجديدة متنوعه منها مشروع محطة بقدرات 1500 ميجاوات سيتم إنجازه في النصف الأول من العام الحالي، وكذلك انتهاء الربط بينها وبين الشبكة القومية لأصل عدد المحطات للطاقة الشمسية أربعة محطات.
شبكة الشروق.