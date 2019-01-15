وزير المالية بالجزيرة يدشن توزيع الوقود بالبطاقه

قطع الدكتور منجد عباس محمد علي وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة أن توزيع الوقود بنظام البطاقات يصب في مصلحة أصحاب المركبات.
جاء ذلك لدى تدشينه لصرف الوقود بالبطاقة صباح اليوم بطلمبة بشائر بودمدني بحضور الأستاذ الأمين وداعة معتمد محلية مدني الكبرى وأعضاء لجنة ضبط صرف وتوزيع المواد البترولية بالولاية .
وقال الوزير إن البطاقات ستسهم في إيصال المواد البترولية لمستحقيها ومعالجة أسباب تكدس العربات أمام محطات الخدمة ومحاربة ضعاف النفوس ، ولفت لتوفر الكميات الكافية من الوقود التي تكفي إحتياجات الولاية اليومية ودعا للالتزام بالضوابط والنظم .
واكد معتمد مدني ان العمل بنظام البطاقات سيسهم في تلاشي الصفوف وإيصال الوقود لمستحقيه وتنظيم حركة المرور بودمدني .
من جانبه وجه الأستاذ معتصم عبد السلام الأمين العام لحكومة الولايه رئيس اللجنة العليا لضبط توزيع الوقود بزيادة نوافذ توزيع البطاقات ، مؤكدا أن الترخيص شرط أساسي للعربات الملاكي للحصول علي بطاقات صرف الوقود .
وأعلن المهندس صلاح الإمام مدير إدارة المواد البترولية عن وصول 56 ألف جالون بنزين و36 ألف جالون جازولين بمحطات الخدمه بمدني اليوم .
وأكد العميد شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم مدير شرطة مرور الولاية منح المركبات العامة فرصة للترخيص عبر الترخيص التكافلي.
وعبر عدد من سائقي المركبات العامة والخاصة عن سعادتهم بتوزيع البطاقات التي تضع النقاط علي الحروف وتقطع الطريق أمام السماسرة .ودعوا إلى زيادة منافذ إستخراج البطاقات والإستعانة بموظفي المحلية وأعضاء النقابة من أجل الإسراع في التوزيع .
البطاقات .
ودعا محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة لدى ترؤسه بمكتبه إجتماع اللجنه العليا لتوزيع المواد البترولية بالولايه الى ضرورة الإهتمام بقطاع النقل في توزيع البطاقات وصرف الوقود ، مشددا على ضرورة إستمرار تسليم بطاقات صرف الوقود علي مدار ساعات اليوم وإحكام التنسيق بين كافة الجهات العاملة في توزيع الوقود .
ووجه وزارة المالية لحصر كميات الوقود التي وردت للولايه خلال الثلاثة أشهر الماضية والوقوف على طريقة توزيعها .
من جانبه لفت الدكتور منجد عباس محمد وزير المالية والإقتصاد والقوي العاملة لإتجاه الدولة لصرف الوقود الكترونيا بعد حصر العربات وعمل قاعدة بيانات بكل العربات العاملة بالسودان ، مشيرا الى الترتيبات التي وضعتها الولاية لهذا التحول التقني عبر تدريب عدد مقدر من الشباب .
وأعلن الأستاذ معتصم عبد السلام عوض الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة ان العمل في صرف الوقود بالبطاقات إبتداءا من اليوم .
وكشف عن إعتماد اللجنة صرف 6 جالون بنزين لعربات الأمجاد كل يومين ، و12 جالون للحافلات كل يومين أما العربات الملاكي تصرف 5 جالون مرتين في الأسبوع و2 جالون للركشات يوميا و2جالون للمواتر في الأسبوع ومنح العربات العامة غير المرخصة فترة شهر لتوفيق أوضاعها عبر الترخيص التكافلي .
وأعلن العميد شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم مدير مرور الولاية عن تخصيص قوة مشتركة من الشرطة والأمن والقوات المسلحة للعمل بمحطات الخدمه .
سونا.