البشير: ماضون في توفير السيولة وإغراق البنوك بالأموال

قال الرئيس عمر البشير إن الحكومة لن تتغير بالتظاهرات وإنما عبر صناديق الانتخابات، وشدد على أنهم لن يسلموا السلطة إلى كيانات “وهمية” وغير شرعية، وأردف: “بيننا وبينهم الميدان”؛ في وقت أكد فيه أن مشكلة السيولة في طريقها للحل، مؤكداً مضي الدولة في توفير السيولة وإغراق البنوك بالعملة النقدية.
وتعهد البشير خلال مخاطبته لقاءين منفصلين بنيالا أمس، بتجاوز رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وتحقيق سلام كامل بدارفور، مشدداً على أن عبد الواحد حال استمر بطريقته الحالية مائة عام فإنه لن يحقق شيئاً، وأكد أنهم ينفقون على (200) مليون شخص بدلاً عن (40) مليون هم عدد سكان السودان بسبب تهريب المواد المدعومة، وقال إن هناك مشكلة اقتصادية ويعملون على حلها. وأكد البشير أن دولة الإمارات ستتعاون معنا في توفير الوقود، وأشار إلى أن الشعارات التي تم رفعها في التظاهرات هي شعارات دول الربيع، مؤكداً أن هناك من يتمنون عدم الاستقرار والأمن للبلاد، وقال: “هناك ناس ما عاجبهم الاستقرار والأمن بالسودان”، وشدد على أن الذي يريد الخير لبلاده لا يقوم بـ”التكسير والتخريب والنهب”، وأضاف: “السودان موحد ومتطور وآمن رغم المشاكل”. وقدم البشير شكره لدول مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد لإرسالها وفوداً عالية المستوى للاطمئنان على الأوضاع بالبلاد. وجدد البشير دعوته لحاملي السلاح بالانضمام إلى ركب السلام، وقال: “البلد دي خيرها كتير وتسع الجميع، وندعو حاملي السلاح للانضمام إلى ركب السلام”، وتعهد بتوفير الخدمات للعائدين بولايات دارفور، مؤكداً أن الاحتشاد الشعبي بنيالا يرسل رسالة للعالم الخارجي، أن السودان محروس بأهله.
صحيفة السوداني.