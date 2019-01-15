وفرة واستقرار الأسمنت وتراجع السيخ بالخرطوم وبحري

قال بعض تجار مواد البناء بسوقي السجانة والخرطوم بحري لـ(السوداني) أمس إن هنالك استقراراً في أسعار الأسمنت بسبب ركود السوق ودخول كميات من الأسمنت المصري “قنا ” إلى جانب استقرار السيخ.
وأفاد مسؤول تسويق بشركة عطبرة للأسمنت معتز حسن (السوداني) أمس، أن هذه الأيام تشهد ركوداً في حركتي البيع والشراء للأسمنت وتراجعاً طفيفاً في الأسعار من (7 )آلاف جنيه إلى (6,500) جنيه، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة من المصنع (5,400) جنيه، وأوضح أثر إشكاليات الوقود على إنتاجية المصانع ، ، وأشار إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة المصنع وقال لذلك نضطر لاستيراد الفحم الحجري والفيرنس باعتمادات من بنك السودان في ظل انعدام النقد الأجنبي، مبيناً أن دخول الأسمنت المصري يؤثر على المنتج المحلي ويخلق تنافساً بين المنتجين، وأوضح أن سعر طن أسمنت التكامل وبربر(5,500)جنيه أما الشمال (6,200) جنيه نتيجة زيادة تكلفة الترحيل وبعد المصانع من مناطق الاستهلاك، ولفت لتأثير الترحيل على زيادة سعر الأسمنت عند وصوله للخرطوم ليقفز الطن إلى (6,900) جنيه، وقال إن دخول الأسمنت المصري “قنا” انعكس على المحلي بالاستقرار وتراجع السعر أما أسعار التجزئة(6,500) جنيه أما أسعار الوكلاء (6,300) جنيه.
وأشار المدير العام لمصنع حديد الأسعد جورج عزت لتوقف حركتي البيع والشراء بالسوق بسبب ارتفاع الدولار وانعدام الكاش، وقال إن سعر الطن انخفض من (65) إلى (60) جنيهاً.
وقال تاجر أسمنت بسوق السجانة فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، إن هنالك استقراراً في أسعار الأسمنت حيث استقر عطبرة وبربر في (6)آلاف جنيه أما الأسمنت المصري بسعر (5,900) جنيه فيما استقر طن حديد التسليح في (60) ألف جنيه.
وأضاف تاجر أسمنت ببحري محمد إبراهيم أن هنالك استقراراً في أسعار الأسمنت بالأسواق نتيجة الركود وانعدام الكاش، وأوضح أن التعامل بالأسواق حالياً بالشيكات وقد بلغ سعر أسمنت صخر السودان من المصنع (6,5) ألف جنيه ولدى التجار (6,100) جنيه، ولفت لانتشار ظاهرة بيع الأسمنت بالكاش والشيك من الموردين، ولفت لزيادة رسوم الترحيل لـ(500) جنيه على الطن الواحد مما انسحب أثرها على الأسمنت بالأسواق من المصنع إلى الخرطوم أما سعر أسمنت عطبرة وبربر (6,400) جنيه للطن.
وأشار التاجر بسوق السجانة المعز أحمد لـ(السوداني) أمس، إلى أن هنالك ركوداً في الأسواق نتيجة انعدام الكاش ووفرة سلعة الأسمنت وتوقع تراجع الأسعار نتيجة لدخول الأسمنت المصري “قنا “،مبيناً أن تراجع أسعار الأسمنت لتراجع سعرالصرف وقال إن سعرعطبرة وبربر (6,100) جنيه أما بقية المصانع (6,100-6,200) جنيه فيما استقر حديد التسليح في(60) ألف جنيه للطن، وأوضح أن الأسعار متذبذبة.
صحيفة السوداني.