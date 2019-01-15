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سياسية

2019/01/15

2019/01/15


استقالة كوادر شبابية من المؤتمر الشعبي



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تقدم ٣٩ كادراً شبابياً بحزب المؤتمر الشعبي باستقالاتهم من الحزب، انتقاداً لمواقفه إزاء ما يجري في البلاد من أحداث، في وقت نفى فيه قيادي بالحزب تسلم حزبه استقالات من تلك المجموعة.

وانتقد المستقيلون في بيان بحسب “باج نيوز” إصرار قيادة الشعبي على الحوار والمشاركة مع النظام، رغم عدم التزام الأخير بإنفاذ كامل لمخرجات الحوار الوطني، ودون تقديم أي مبادرات جادة في اتجاه حل الأزمة وتلبية متطلبات الشعب. وطبقاً للبيان فإن قيادة الشعبي لم تمتثل لإرادة قواعدها وعضويتها الملتحمة مع الجماهير على الأرض وأنها قررت بوعي أو بدونه تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية الناتجة عن تمادي النظام الذي تشارك فيه.

صحيفة السوداني.

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