تنقلات واسعة في وزارة الخارجية و”دهب” أبرز المرشحين لمنصب الوكيل

يتوجّه السفير “محمد صديق” إلى نيويورك مندوباً دائماً للسودان في الأمم المتحدة خلفاً للسفير “عمر دهب” الذي أكد مصدر دبلوماسي مطلع لـ(المجهر) أنه مرشح لتولي منصب وكيل وزارة الخارجية، في وقت يتوجه الوكيل الحالي “ياسر خضر” إلى جمهورية مصر العربية سفيراً للسودان في القاهرة خلفاً للسفير “عبد المحمود عبد الحليم” الذي يعود إلى البلاد لتولي منصبه في مفوضية الانتخابات.وشهدت وزارة الخارجية عدداً من التنقلات حيث يتوجه الوكيل الأسبق للخارجية السفير “عبد الغني النعيم” إلى بروكسل، والسفير “محمد عبد الله إدريس” إلى لندن، و”كمال إسماعيل” إلى دمشق، و”عبد العظيم الكاروري” إلى الرياض، و”عبد الرؤوف عامر” إلى أفريقيا الوسطى.
صحيفة المجهر السياسي.