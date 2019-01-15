ترتيبات لاجتماع فريق العمل المشترك مع الصين

اطلع رئيس مجلس الوزراء معتز موسي علي التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع فريق العمل المشترك مع الصين والذي سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة .
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية والذي أوضح في تصريحات صحفية أن وفدا صينيا سيصل البلاد لمتابعة آفاق التعاون والعلاقات مع السودان خاصة في المجال الاقتصادي بجانب المشروعات المشتركة بين البلدين.
وقال الوزير إنه قدم أيضا تنويرا لرئيس الوزراء حول تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال مبينا أن رئيس الوزراء أمن علي ضرورة المضي قدما في تطوير وتجويد أداء الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد وذلك عبر كل الشركاء مبينا أن السودان حقق تقدما كبيرا في هذا الصدد .
الي ذلك قدم وزير الدولة بالخارجية أيضا تقريرا لرئيس الوزراء حول عمل وخطة لجنة حماية الأطفال في النزاعات والتي حقق فيها السودان نجاحاً كبيراً بعد إعلان الأمم المتحدة بان السودان قد خرج من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات مبينا ان رئيس الوزراء اشاد بهذه النجاحات التي تحققت داعياً لمضاعفة الجهد حتي تتحقق العديد من المكاسب للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.
سونا.