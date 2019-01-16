أخيرا وبعد 10 سنوات… العثور على “جولييت” لزواج الضفدع “روميو”

حصل الضفدع روميو، المشهور “الضفدع الأكثر وحدة في العالم، على إعفاء من عزلته، بعد إيجاد عروس له.
ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أن العلماء أعلنوا أنهم وجدو الضفدعة “جولييت” بعد رحلة استكشافية في غابة بوليفية نائية.
وتم العثور على جولييت بعد جمع خمس ضفادع، وهي الآن في الحجر الصحي، حيث يتم على منع هذا النوع من الضفادع من الانقراض.
وقالت تيريزا كاماتشو باداني، رئيس علم الزواحف في متحف دي أستيوريا بمدينة كوتشابامبا، إن “روميو حقا هادئ ولا يتحرك كثيرا، ويتمتع بصحة جيدة ويحب أن يأكل، لكن لديه نوع من الخجل وبطيء”.
ويقيم الضفدع المائي روميو منذ نحو عشر سنوات في المتحف، فيما يصل أمله بالحياة إلى 15 عاما، ويعتقد أنه الأخير المتبقي من نوع سيهوينكاس.
وفي فبراير/ شباط الماضي وبمناسبة عيد العشاق، قرر القيمون على المتحف تكثيف الجهود لإيجاد شريكة له من خلال إبرام شراكة مع موقع التعارف والمواعدة “ماتش.كوم”.
سبوتنيك