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جرائم وحوادث

2019/01/16

2019/01/16


مصرع (8) نساء في انهيار بئر ذهب بالنيل الأزرق



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في حادثة هي الأولى من نوعها بعد ولوج النساء في عمليات البحث عن معدن الذهب ، لقيت 8 نساء مصرعهن وأصيب رجلين بجراح وكسور بالغة الخطورة في حادثة انهيار بئر للتنقيب الأهلي عن الذهب بمنطقة جبل (مرمس) بمحلية فيسان بولاية النيل ، وأكد شهود عيان على أن البئر انهارت على الضحايا بصورة مفاجأة بحسب صحيفة الأخبار ، وتولت السلطات المختصة بالمنطقة إجلاء الضحايا من تحت الأنقاض والصخور التي تكالبت عليهم واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية حيال الحادثة ، وفي الوقت ذاته تم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .

الخرطوم (كوش نيوز)

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