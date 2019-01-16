مصرع (8) نساء في انهيار بئر ذهب بالنيل الأزرق

في حادثة هي الأولى من نوعها بعد ولوج النساء في عمليات البحث عن معدن الذهب ، لقيت 8 نساء مصرعهن وأصيب رجلين بجراح وكسور بالغة الخطورة في حادثة انهيار بئر للتنقيب الأهلي عن الذهب بمنطقة جبل (مرمس) بمحلية فيسان بولاية النيل ، وأكد شهود عيان على أن البئر انهارت على الضحايا بصورة مفاجأة بحسب صحيفة الأخبار ، وتولت السلطات المختصة بالمنطقة إجلاء الضحايا من تحت الأنقاض والصخور التي تكالبت عليهم واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية حيال الحادثة ، وفي الوقت ذاته تم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .
الخرطوم (كوش نيوز)